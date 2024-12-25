"Укрпошта" цьогоріч суттєво збільшила кількість міжнародних відправлень

АТ "Укрпошта" у 2024 році збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником 2023 року - до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.

Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" Юлія Павленко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У 2024 році ми виходимо на показник близько 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямку (без урахування простих листів і листів без трекінг-номерів, які відправляють простим порядком без відстеження - ред). Такий показник роботи зафіксовано станом на 17 грудня 2024 року. У 2023 році він становив 25,5 млн відстежуваних відправлень", - сказала Павленко.

За її словами, імпорт переважає: з початку 2024 року в Україну було доставлено 32 млн посилок. Переважно це товари із закордонних маркетплейсів, зокрема, з Китаю, які українці можуть придбати дешевше, ніж в Україні.

"Експорту менше, але, звісно, він цінніший для нас, оскільки йдеться про продаж товарів українських виробників на зовнішньому ринку. Переважно це - хендмейд», - сказала Павленко.

Директор департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" повідомила, що лише на найбільшій хендмейд-платформі в США Україна сьогодні - дев'ята за обсягами реалізації країна. Власні магазини на Etsy відкрили вже 38 тис. українців.

Нагадаємо:

З 1 січня 2025 року Укрпошта вводить підхід до формування тарифів на доставлення посилок, що залежатиме від обʼєму, а не від ваги.