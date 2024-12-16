Український Headway відкрив офіс в Іспанії та планує збільшити команду на 40%

Українська EdTech компанія Headway відкрила офіс у Мадриді. У 2025 році вона планує збільшити команду на 40%.

Про це повідомляє DOU з посиланням на Headway.

«Іспанія має одну з найдинамічніших економік Європи, а Мадрид — її бізнесова столиця та один із провідних центрів інновацій і стартапів у регіоні. Локальна присутність створює для нас додаткові можливості для розвитку на західних ринках», — зазначили в компанії.

У коментарі для DOU в компанії уточнили, що новий офіс розташований в одному з центральних районів міста — Salamanca. Там зараз працює понад 20 фахівців. Компанія планує туди наймати українців, які релокувалися в Іспанію.

Загалом у Headway наразі працює понад 350 фахівців та відкрито орієнтовно 30 вакансій.

Нагадаємо:

Headway — українська продуктова IT компанія, що створює освітні продукти. В екосистемі Headway п’ять застосунків — Headway, Impulse, Nibble, AddMile та Skillsta.

IT-компанія Headway, яка спеціалізується на створенні EdTech-продуктів, потрапила до списку GSV 150 – рейтингу, який відзначає найвпливовіші компанії світу у сфері цифрового навчання.