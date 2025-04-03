Українська IT-компанія Intellias відкриває офіс у Німеччині
Одна з найбільших українських сервісних ІТ-компаній Intellias, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, відкриває офіс у німецькому місті Інгольштадт.
Про це йдеться в повідомленні Intellias.
Новий офіс розташований у кампусі Інгольштадта для відомих автовиробників, що забезпечуватиме більш ефективну співпрацю з клієнтами в автомобільній сфері.
Зазначається, що новий офіс має сертифікат TISAX Level 3, що дозволяє Intellias керувати проектами з високим рівнем безпеки, включаючи розробку програмного забезпечення та тестування прототипів автомобілів наступного покоління.
Він також оснащений новими системами контролю доступу та спецінфраструктурою для випробування компонентів автомобільного обладнання.
Нагадаємо:
Intellias придбала британську NorthLink Digital, яка займається IT-консалтингом.
Intellias придбала 100% акцій американської сервісної компанії C2 Solutions, яка має глибоку експертизу в сфері цифрової медицини і розробці технологій для медичного устаткування.