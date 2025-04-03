Українська IT-компанія Intellias відкриває офіс у Німеччині

Одна з найбільших українських сервісних ІТ-компаній Intellias, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, відкриває офіс у німецькому місті Інгольштадт.

Про це йдеться в повідомленні Intellias.

Новий офіс розташований у кампусі Інгольштадта для відомих автовиробників, що забезпечуватиме більш ефективну співпрацю з клієнтами в автомобільній сфері.

Зазначається, що новий офіс має сертифікат TISAX Level 3, що дозволяє Intellias керувати проектами з високим рівнем безпеки, включаючи розробку програмного забезпечення та тестування прототипів автомобілів наступного покоління.

Він також оснащений новими системами контролю доступу та спецінфраструктурою для випробування компонентів автомобільного обладнання.

Нагадаємо:

Intellias придбала британську NorthLink Digital, яка займається IT-консалтингом.

Intellias придбала 100% акцій американської сервісної компанії C2 Solutions, яка має глибоку експертизу в сфері цифрової медицини і розробці технологій для медичного устаткування.