Украина ввела искусственный интеллект в проверку документов

В Украине начала работать первая государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической проверки документов.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе "еДозвил". "еДозвил" - государственная платформа для подачи и обработки заявлений на получение и изменений в разрешения и лицензии. Когда предприниматель подает документы через портал "Дія", система "еДозвил" в фоновом режиме проверяет правильность заполнения, помогает экспертам принимать решение и возвращает результат в "Дію".

Новый ИИ-модуль выявляет недостающие данные, ошибки и несоответствия, что сокращает количество отказов и ускоряет процесс получения лицензии. Это позволяет государственным экспертам сосредоточиться на сложных случаях, тогда как рутинные проверки берет на себя технология.