В "Дії" ко Дню влюбленных появился сертификат для одиночек: что он позволяет

В приложении "Дія" на День влюбленных запустили сертификат неженатого и неженатой для людей без брака.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Если вы не женаты или уже разведены, обновляйте "Дію", выбирайте "Добавить документ" и генерируйте сертификат. Данные проверяют в реестре, поэтому с сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке", - сообщил он.

В сертификат холостого можно загрузить любое свое фото, а также интересы. И даже самостоятельно выбрать "документу" дизайн.

"Сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, стать парой и поделиться об этом в соцсетях. А дальше делайте предложение и женитесь вместе с Дией. У нас все серьезно, а не как на сайтах знакомств", - пояснил Федоров.

Напомним:

В сентябре 2024 года в приложении "Дія" заработала услуга "Брак онлайн" для всех желающих.