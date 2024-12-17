У "Дії" можна буде повідомити про поганий зв'язок

Уряд ухвалив постанову, яка дозволила створити нову послугу в "Дії" — повідомлення про поганий звʼязок.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Зможете швидко повідомити через Дію, якщо не завантажуються сторінки чи не йдуть дзвінки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про звʼязок надходитимуть НКЕК, регулятор у сфері телекомунікацій.

Далі НКЕК разом з операторами зможе проаналізувати ситуацію та вирівняти зв’язок там, де з ним є проблеми.

"У результаті отримаємо стабільне покриття незалежно від обставин", - підсумували в "Дії".

Читайте також: Всі оператори запустили VoWiFi: як нова технологія змінює зв’язок під час відключень

Зв'язок зникає, коли вимикають світло: чи зможуть мобільні оператори забезпечити його взимку?