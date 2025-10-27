Meta запускає у Threads аналог сторіз Instagram

Гігант соціальних медіа Meta, запускає функцію, за якою пости автоматично архівуються через 24 години після завантаження у своєму додатку Threads, імітуючи популярну функцію, доступну на інших його платформах.

Про це повідомляє Reuters.

Ця функція спрямована на збільшення використання, розширення можливостей для користувачів ділитися публікаціями в додатку, подібно до широко використовуваних "історій", що застосовуються в Instagram і Facebook від Meta.

Будь-які відповіді на примарні публікації будуть надсилатися в папку вхідних повідомлень користувачів, не дозволяючи іншим користувачам бачити, хто поставив лайк і відповів.

"Ви можете ділитися нефільтрованими думками та свіжими поглядами без тиску постійності або доопрацювання", — заявили в Meta.

Користувачі можуть створювати публікації такого типу, перемикаючи іконку "ghost" у меню створення публікації, і публікації будуть відображатися у вигляді сірого пунктирного чат-бульбашки у їхньому фіді, щоб відрізнити їх від звичайних публікацій.

Threads був запущений у 2023 році як конкурент X Ілона Маска. Станом на серпень Threads мав 400 мільйонів активних користувачів.

