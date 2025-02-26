IT-компанія Sigma Software купує консалтингову фірму A Society Group: яка мета

Cвітовий постачальник ІТ-послуг Sigma Software Group оголосила про придбання консалтингової фірми в галузі ІТ та інженерії A Society Group, Inc.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Зазначається, що цей стратегічний крок підкріплює прагнення Sigma Software розширити свій слід на ринку США.

"Придбання A Society Group, Inc. знаменує собою важливу віху в реалізації стратегії Sigma Software, зміцнюючи її здатність задовольняти зростаючі потреби підприємств, які прагнуть як локального, так і глобального досвіду", – йдеться в повідомленні.

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