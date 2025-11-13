У Росії заявили про хакерську атаку на портову інфраструктуру

Російська група Port Alliance, яка управляє мережею морських вантажних терміналів, заявила, що іноземні хакери протягом трьох днів атакували її системи, використовуючи DDoS та спроби злому.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві зазначено, що критично важливі елементи цифрової інфраструктури групи стали об'єктом атаки з метою перешкодити експортним поставкам вугілля та мінеральних добрив через морські термінали в Балтійському, Чорному, Далекосхідному та Арктичному регіонах.

Росіяни заявили, що відбили атаку.

DDoS є однією з найпростіших форм атак в інтернеті і полягає в тому, що сервери, які стали мішенню атаки, просто перевантажуються величезною кількістю фальшивих запитів на дані, що унеможливлює проходження легітимного веб-трафіку.

Група Port Alliance управляє вантажними терміналами в п'яти російських портах.

Нагадаємо:

Американська IT-компанія GlobalLogic повідомила, що хакери викрали персональні дані понад 10 тисяч її нинішніх і колишніх співробітників. Атаку здійснили через уразливості в системі Oracle E-Business Suite.