Третього топменеджера авіапрому РФ відправили у відставку через зрив випуску літаків

У Росії триває "чистка" топменеджерів в авіагалузі. Слідом за керівниками ПАТ "Яковлєв" і АТ "Туполєв" своєї посади позбувся директор Казанського авіазаводу (КАЗ) Микола Савицьких.

Про це повідомляє The Moscow Times.

В уряді Татарстану дали зрозуміти, що відставка Савицьких, який керував КАЗом 11 років, сталася через зрив програми цивільної авіації.

"Треба було вживати жорстких заходів, щоб Ту-214 почали випускати з 2025 року... Савицьких трохи відступив від тих правил, які завжди були на КАЗі, а саме від правильного планування того, що називається графіком створення доробку щодо літаків", - заявив радник прем'єра республіки з авіабудівного комплексу Назір Кірєєв.

На його місце призначили главу Луховицького авіазаводу Зуфара Міргалімова, який раніше вже працював у КАЗі - філії "Туполєва".

Нагадаємо:

Російська влада запускає "чистку" топ-менеджерів в авіагалузі, яка провалила план Кремля з будівництва вітчизняних цивільних літаків на заміну західним.