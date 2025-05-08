Репетитор мрії чи провал освіти: як ШІ може змінити уявлення про навчання

Ринок праці постійно змінюється. Норма, де зміна професії кожні три роки вже нікого не дивує. Щоб залишатися конкурентним, потрібно постійно вчитися.

Але нові знання це не лише час і власні сили. Досить часто це ще й гроші на репетиторів чи курси. Утім, тепер ШІ може скласти їм конкуренцію. Він багато чого знає, добре розуміє різні мови, та головне не втомлюється і може повторювати одне й те саме хоч 100 разів.

Крім того, в умовах війни українська освіта переживає серйозну кризу - брак ресурсів, падіння мотивації учнів, брак викладачів. На цьому тлі ШІ виглядає як потужний гравець, здатний змінити ситуацію.

У новому випуску подкасту "ШІлософія" Христина Головко, Ігор Пилипов і модель Gemini обговорюють економічний і технологічний вплив ШІ на освітній ринок. Гість - Ілля Філіпов, СЕО EdEra, пояснює, як ШІ може скоротити витрати на створення курсів, підвищити ефективність навчання і чому автоматизація не означає повної заміни вчителя.

Випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini: - та долучайтеся до обговорення майбутнього освіти.

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