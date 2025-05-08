Репетитор мечты или провал образования: как ИИ может изменить представление об обучении
Рынок труда постоянно меняется. Норма, где смена профессии каждые три года уже никого не удивляет. Чтобы оставаться конкурентным, нужно постоянно учиться.
Но новые знания это не только время и собственные силы. Довольно часто это еще и деньги на репетиторов или курсы. Впрочем, теперь ИИ может составить им конкуренцию. Он многое знает, хорошо понимает разные языки, и главное не устает и может повторять одно и то же хоть 100 раз.
Кроме того, в условиях войны украинское образование переживает серьезный кризис - нехватка ресурсов, падение мотивации учеников, нехватка преподавателей. На этом фоне ИИ выглядит как мощный игрок, способный изменить ситуацию.
В новом выпуске подкаста "ШИлософия" Кристина Головко, Игорь Пилипов и модель Gemini обсуждают экономическое и технологическое влияние ИИ на образовательный рынок. Гость - Илья Филипов, СЕО EdEra, объясняет, как ИИ может сократить расходы на создание курсов, повысить эффективность обучения и почему автоматизация не означает полной замены учителя.
Выпуск создан при поддержке Google Украина. Загружайте Gemini: - и присоединяйтесь к обсуждению будущего образования.
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