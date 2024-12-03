Reface скорочує понад третину своєї команди

Український стартап Reface, який є розробником віртуального однойменного додатка для зміни облич і трансформувалася в мультипродуктову ШІ-компанію, скорочує 35% своїх працівників.

Про це йдеться у дописі Reface.

Стартап змушений звільнити 60 своїх працівників, щоб із січня 2025 року отримувати прибуток і продовжувати інвестувати.

"За останні два роки ми багато експериментували, створили сім нових продуктів, приймали сміливі рішення, іноді були занадто оптимістичними у прогнозах, а деякі гіпотези не спрацювали. Ми прийняли це рішення, щоб із січня 2025 року бути прибутковими й мати можливість продовжувати інвестувати у створення інноваційних мобільних ШІ-застосунків, які приносять користь мільйонам людей у всьому світі", – йдеться у повідомленні від Reface.

Нагадаємо:

У грудні 2021 року в Reface звільнили одразу 70 спеціалістів, щоб зробити оптимізацію. Тоді, за повідомленням видання DOU, на початку 2021 року компанія отримала 5,5 млн дол інвестицій і не зробила жодне із завдань згідно з цих раундів. Тому засновники намагалися отримати ще грошей, але всі фонди відмовили (через дуже низькі продуктові показники).

У середині листопада компанія MacPaw, що розробляє рішення для полегшення користування технікою Apple, зустрілася з серйозними фінансовими викликами і скоротила 20% свого персоналу.

Аліна Штемпель, для ЕП