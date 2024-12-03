Reface сокращает более трети своей команды

Украинский стартап Reface, который является разработчиком виртуального одноименного приложения для изменения лиц и трансформировалась в мультипродуктовую ИИ-компанию, сокращает 35% своих работников.

Об этом говориться в посте Reface.

Стартап вынужден уволить 60 своих работников, чтобы с января 2025 года получать прибыль и продолжать инвестировать.

"За последние два года мы много экспериментировали, создали семь новых продуктов, принимали смелые решения, иногда были слишком оптимистичными в прогнозах, а некоторые гипотезы не сработали. Мы приняли это решение, чтобы с января 2025 года быть прибыльными и иметь возможность продолжать инвестировать в создание инновационных мобильных ИИ-приложений, которые приносят пользу миллионам людей во всем мире", - говорится в сообщении от Reface.

Напомним:

В декабре 2021 года в Reface уволили сразу 70 специалистов, чтобы сделать оптимизацию. Тогда, по сообщению издания DOU, в начале 2021 года компания получила 5,5 млн долл. инвестиций и не сделала ни одну из задач согласно этим раундам. Поэтому основатели пытались получить еще денег, но все фонды отказали (из-за очень низких продуктовых показателей).

В середине ноября компания MacPaw, разрабатывающая решения для облегчения пользования техникой Apple, встретилась с серьезными финансовыми вызовами и сократила 20% своего персонала.

Алина Штемпель, для ЭП