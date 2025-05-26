Путін закликав "душити" іноземні IT-сервіси, які "ворожі" до РФ

Лідер Росії Путін у понеділок заявив, що іноземні сервіси, на кшталт Microsoft і Zoom, які нібито діють всупереч інтересам Росії, слід "душити".

Про це повідомляє агентство Reuters та пропагандистські ЗМІ РФ.

"Їх треба душити. Кажу без сорому. Тому що вони намагаються душити нас — треба відповідати тим самим", — сказав Путін.

Крім того, Путін заявив, що Росія не буде "стелити доріжку" іноземним компаніям, які, за його словами, "поставили свої трудові колективи у важке становище і втекли з країни".

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Після заяв Дональда Трампа про можливе посилення санкцій проти РФ московський фондовий ринок різко пішов вниз.