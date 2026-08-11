Meta має відповісти на тисячі позовів у США щодо залежності від соціальних мереж

У понеділок апеляційний суд США дозволив продовжити розгляд тисяч судових позовів проти Meta Platforms, Google, що належить Alphabet, TikTok компанії ByteDance та Snapchat компанії Snap Inc, у зв'язку з твердженнями, що вони розробляли свої продукти таким чином, щоб викликати у молодих користувачів залежність.

Про це повідомляє Reuters.

9-й окружний апеляційний суд США, розташований у Сан-Франциско, відхилив апеляцію компаній Meta та TikTok, які намагалися скасувати рішення суду нижчої інстанції, що зобов'язувало їх відповідати на понад 3 000 позовів, поданих до федерального суду, зазначивши, що компанії подали апеляцію занадто рано.

Компанії стверджували, що стаття 230 Закону про пристойність у комунікаціях 1996 року — яка загалом захищає інтернет-компанії від претензій щодо контенту, опублікованого їхніми користувачами, — також забороняє позови, в яких стверджується, що вони не попередили громадськість про те, що їхні платформи викликають залежність.

Більшість апеляцій подається після того, як справа завершилася ухваленням рішення або винесенням вироку.

Компанії стверджували, що вони не повинні чекати до завершення судового розгляду, щоб оскаржити відхилення судом нижчої інстанції їхнього захисту на підставі імунітету.

Однак 9-й окружний апеляційний суд зазначив, що стаття 230 забезпечує захист від відповідальності, а не імунітет від судових позовів, тому апеляція була передчасною.

Нагадаємо:

Брюссель попередив компанію Meta, що нескінченні стрічки новин у Instagram та Facebook можуть порушувати нові правила ЄС щодо контенту, оскільки регулятори посилюють контроль за впливом соціальних мереж на дітей.