Четверта спроба: Meta перезапустить зусилля розвинути загальний штучний інтелект

Meta планує четверту реорганізацію зусиль у сфері штучного інтелекту за шість місяців.

Про це повідомляє The Information, посилаючись на трьох джерел, передає Reuters.

У міру загострення конкуренції в галузі штучного інтелекту в Кремнієвій долині, генеральний директор Марк Цукерберг робить все можливе, щоб прискорити роботу над штучним загальним інтелектом — машинами, які можуть перевершити людей у мисленні — і допомогти створити нові грошові потоки.

Очікується, що компанія розділить свій новий підрозділ штучного інтелекту, Superintelligence Labs, на чотири групи:

нову лабораторію "TBD Lab", яку буде скорочено;

команду продуктів, що включає помічника Meta AI;

команду інфраструктури;

лабораторію Fundamental AI Research (FAIR), що зосереджена на довгострокових дослідженнях.

Meta нещодавно реорганізувала зусилля компанії в галузі штучного інтелекту в рамках Superintelligence Labs, що стало ризикованим кроком після відходу старших співробітників і негативного сприйняття останньої моделі Meta з відкритим кодом Llama 4.

Компанія залучила американського гіганта з облігацій PIMCO та альтернативного менеджера активів Blue Owl Capital, отримавши 29 мільярдів доларів для розширення свого центру обробки даних у сільській місцевості Луїзіани.

У липні Цукерберг заявив, що Meta витратить сотні мільярдів доларів на будівництво декількох величезних центрів обробки даних штучного інтелекту.