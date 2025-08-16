Четвертая попытка: Meta перезапустит усилия развить общий искусственный интеллект

Meta планирует четвертую реорганизацию усилий в сфере искусственного интеллекта за шесть месяцев.

Об этом сообщает The Information, ссылаясь на трех источников, передает Reuters.

По мере обострения конкуренции в области искусственного интеллекта в Кремниевой долине, генеральный директор Марк Цукерберг делает все возможное, чтобы ускорить работу над искусственным общим интеллектом - машинами, которые могут превзойти людей в мышлении - и помочь создать новые денежные потоки.

Ожидается, что компания разделит свое новое подразделение искусственного интеллекта, Superintelligence Labs, на четыре группы:

новую лабораторию "TBD Lab", которая будет сокращена;

команду продуктов, включающую помощника Meta AI;

команду инфраструктуры;

лабораторию Fundamental AI Research (FAIR), которая сосредоточена на долгосрочных исследованиях.

Meta недавно реорганизовала усилия компании в области искусственного интеллекта в рамках Superintelligence Labs, что стало рискованным шагом после ухода старших сотрудников и негативного восприятия последней модели Meta с открытым кодом Llama 4.

Компания привлекла американского гиганта по облигациям PIMCO и альтернативного менеджера активов Blue Owl Capital, получив 29 миллиардов долларов для расширения своего центра обработки данных в сельской местности Луизианы.

В июле Цукерберг заявил, что Meta потратит сотни миллиардов долларов на строительство нескольких огромных центров обработки данных искусственного интеллекта.