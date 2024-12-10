Китай обмежив постачання компонентів для дронів, критичних для України, до ЄС та США

Китайські виробники почали обмежувати або повністю припиняти постачання до Європи і США ключових компонентів (двигунів, акумуляторів та польотних контролерів) для безпілотників.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що на початку нового року Китай введе ще ширші обмеження на експорт деталей для дронів.

"Я чую такі історії кожні два-три дні. Я впевнений, що з часом це переросте в нові обмеження", – сказав генеральний директор компанії Auterion Лоренц Меєр, яка розробляє програмне забезпечення для дронів, зокрема тих, які використовуються в Україні.

Обмеження з боку Китаю – це частина більшого торгівельного конфлікту цієї країни зі США. Сполучені Штати нещодавно ввели нові обмеження на продаж високотехнологічних чипів з Китаю, а Китай у відповідь заборонив продаж певних товарів американським військовим і додав до санкційного списку кілька десятків американських компаній.

Серед них – Shield AI Inc., яка виробляє автономні літальні апарати, здатні працювати без GPS чи пілотів. Компанія активно працює в Україні, де дрони відіграють ключову роль у війні.

Китайські обмеження можуть суттєво вплинути на виробництво дронів в Україні та інших західних країнах, змушуючи шукати нових постачальників компонентів з таких країн, як Корея чи Японія.

Західні країни намагаються будувати й збирати дрони за межами Китаю, щоб забезпечити безпеку ланцюгів постачання. Проте Китай залишається центром виробництва дешевих запчастин, він контролює близько 80% комерційного ринку дронів.

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Нагадаємо:

Китай посилив експортний контроль за дронами, які можуть використовуватися у військових цілях, у відповідь на зростаючу критику з боку США та їх союзників через підтримку Росії у війні в Україні.

Американська компанія Skydio, найбільший виробник дронів США та їх постачальник для української армії, зіткнулася з кризою в ланцюзі поставок після того, як Китай ввів санкції, заборонивши китайським компаніям надавати їй критично важливі компоненти.

США в понеділок запустять третій за три роки масштабний пакет обмежень проти напівпровідникової індустрії Китаю, обмеживши експорт для 140 компаній, зокрема виробника обладнання для мікросхем Naura Technology Group.