Количество откликов на IT-вакансии в декабре стало самым низким за два года - DOU

В декабре среднее количество откликов на вакансию на IT-рынке снизилось до 24,6, что является наименьшим показателем за последние два года.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Согласно данным, в декабре количество откликов на вакансии уменьшилось на 2700 по сравнению с ноябрем.

В декабре работодатели разместили 4584 вакансии, что на 573 меньше, чем в предыдущем месяце. Общее количество компаний, которые размещали вакансии, составило 1425 - это минимальный показатель за последний год.

Во втором полугодии 2024 года количество вакансий на IT-рынке выросло на 9%, достигнув 31 309. Наибольший рост был зафиксирован в категориях: QA (+369 вакансий), HR (+272) и аналитики (+225).

Сегмент Miltech продемонстрировал значительный рост: количество вакансий увеличилось на 56% (на 500) за шесть месяцев.

Удаленные вакансии выросли больше всего - более чем на 2000 по сравнению с первым полугодием (или на 12%). Вакансий в Киеве прибавилось на 1000 (на 8%), а динамичнее всего развивался сегмент вакансий за рубежом, где показатель вырос на 26% за полгода.

Самый существенный количественный прирост вакансий произошел в категории для специалистов с опытом 1-5 лет. В то же время стремительный рост был зафиксирован среди вакансий для специалистов без опыта - на 33% за полгода. Категории "более 5 лет опыта" и "до года" добавили по 11%.