Кількість фахівців у найбільших ІТ-компаніях України вперше зросла за час великої війни – дослідження

Вперше за час великої війни у 50 найбільших ІТ-компаніях України за останні пів року кількість фахівців зросла на 667 людей, або на 0,8%.

Про це йдеться в дослідженні DOU.

Загалом у 50 найбільших ІТ-компаніях нині працює майже 80 тисяч людей. Водночас кількість технічних спеціалістів фактично не змінилася, за пів року вона скоротилася на 0,6% і становить близько 60 тисяч.

Це перша позитивна динаміка від початку великої війни, хоча приріст поки що залишається мінімальним. За підсумками 2025 року кількість працівників зросла лише 0,5%. Майже половина компаній утримала штат без змін.

Натомість дев'ять ІТ-компаній продемонстрували активне зростання, більш ніж на 10%, ще п'ять збільшили кількість співробітників помірно. Проте у чверті компаній зафіксовано скорочення персоналу.

Лідером зростання у минулому півріччі стала компанія Ajax Systems, до якої доєдналось 699 співробітників. За кількістю нових технічних фахівців найбільший приріст у Nova Digital – 193 нових спеціалісти.

Вперше з 2022 року до зростання повернулася EPAM Ukraine – ІТ-компанія збільшила штат на 210 людей за останні пів року. Загалом десять компаній наростили команди більш ніж на 100 фахівців в Україні за пів року. Більшість із них працюють у продуктовому сегменті.

Нагадаємо:

18 605 нових фопів у сфері комп'ютерного програмування з'явилось цьогоріч – за рік кількість новачків у сфері майже не змінилась. Натомість чинні бізнеси закриваються все активніше: 26 158 ІТ-підприємців завершили свою діяльність.