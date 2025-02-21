Headway приєдналася до глобальної спільноти підприємців Endeavor

IT-компанія Headway, яка створює освітні продукти, приєдналася до глобальної спільноти підприємців Endeavor.

Про це йдеться в пресрелізі Headway.

Headway тепер має доступ до наставництва та глобальної мережі менторів, потенційних клієнтів та партнерів Endeavor. У комʼюніті понад 1000 менторів та інвесторів. Серед них Рід Гоффман, співзасновник LinkedIn, Девід Веллс, колишній фіндиректор Netflix, Стів Кессел, старший віцепрезидент Amazon та Олівер Джей, керівний директор OpenAI.

"Це мережа підтримки, – каже Святослав Святненко, керівний директор Endeavor в Україні. – Підготовка до IPO чи M&A, доступ до якісної бізнес-освіти, експансія або роудшоу топовим інвесторам – комʼюніті підтримає з усім".

Як йдеться в повідомленні, Headway – перша компанія, яка приєдналася через український офіс Endeavor. За словами Святненка, "десятки" українських фаундерів зараз в шортлісті і "декілька" вже на етапі відбору. "Наша місія – кожен рік приводити в Endeavor мінімум трьох українських підприємців", – каже він.

Нагадаємо:

Американська організація Endeavor, яка спеціалізується на підтримці та розвитку технологічного бізнесу, зокрема й щодо виходу на міжнародні ринки, відкрила свій офіс в Україні.

Headway розробляє edtech продукти у ніші lifelong learning. Вони допомагають 130 мільйонам людей розвиватися. Створений навесні 2019 року Антоном Павловським застосунок із самарі нонфікш книг Headway – перший продукт компанії. З 2020 року він залишається світовим лідером за завантаженнями у своїй ніші. Наразі Headway має вже пʼять продуктів, включаючи Nibble (короткі уроки з мистецтва, математики, особистих фінансів тощо) та Impulse (вправи для пам’яті, уваги, концентрації).