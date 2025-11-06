Google планує найбільшу інвестицію в Німеччину

Google планує найбільшу в історії інвестицію в Німеччину

Google заявив, що у вівторок 11 листопада разом із міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбейлом оголосить про найбільший інвестиційний проєкт в Німеччині.

Про це повідомляє Reuters.

Американський технологічний гігант заявив, що його план передбачатиме будівництво "інфраструктури та центрів обробки даних", а також просування "інноваційних проєктів з використання відновлюваних джерел енергії та відпрацьованого тепла", згідно з запрошенням на прес-конференцію, надісланим у четвер.

Google також хоче розширити свої офіси в Мюнхені, Франкфурті та Берліні, додала компанія.

У відповідь на запит Reuters урядовий чиновник заявив, що Google "інвестує мільярди в Німеччину і буде вирішувати реальні проблеми майбутнього за допомогою інновацій, штучного інтелекту та кліматично нейтральної трансформації".

Чиновник додав, що уряд буде й надалі покращувати умови конкуренції та забезпечувати робочі місця за допомогою структурних реформ.

Нагадаємо:

Верховний суд США відмовився припиняти ключові частини судового наказу, який зобов'язує Google суттєво змінити свій магазин додатків Play, тоді як компанія готує апеляцію у справі, ініційованій творцем "Fortnite" - Epic Games.