Верховний суд США змушує Google відкрити свій магазин додатків

Верховний суд США в понеділок відмовився припиняти ключові частини судового наказу, який зобов'язує Google суттєво змінити свій магазин додатків Play, тоді як компанія готує апеляцію у справі, ініційованій творцем "Fortnite" - Epic Games.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Судді відхилили прохання Google тимчасово "заморозити" положення ін'єкції (судової заборони), яку виграла Epic у позові, де техгіганта звинувачують у монополізації способів доступу користувачів до застосунків на Android та оплати всередині застосунків.

У липні федеральний апеляційний суд підтримав широкомасштабний наказ судді проти Google.

Наказ, винесений торік окружним суддею США Джеймсом Донато, вимагає від Google дозволити користувачам завантажувати конкуруючі магазини застосунків у межах Play і зробити каталог Play доступним для суперників. Ці положення набудуть чинності в липні 2026 року.

Суддя також зобов'язав Google дозволити розробникам додавати в додатки зовнішні посилання, щоб користувачі могли обходити платіжну систему Google. Ця частина наказу має набути чинності вже наприкінці цього місяця.

Google заявила, що розчарована рішенням Верховного суду, але продовжить оскарження.

Гендиректор Epic Games Тім Суїні написав у X, що вже з кінця місяця розробники будуть "юридично уповноважені" направляти користувачів Google Play на позамайданчикові способи оплати без комісій та інших "непорозумінь".

Донато ухвалив свій наказ у справі, яку Epic подала проти Google ще 2020 року, звинувачуючи компанію в порушенні антимонопольного законодавства через обмежувальні правила магазину. У 2023-му Epic виграла присяжний розгляд у Сан-Франциско. Google заперечує будь-які порушення.

Google називає наказ Донато безпрецедентним і стверджує, що його виконання завдасть репутаційної шкоди, створить ризики для безпеки і поставить компанію в неконкурентне становище.

У зверненні до Верховного суду Google попередила, що зміни матимуть величезні наслідки для понад 100 млн користувачів Android у США і 500 тис. розробників. Компанія планує подати повну апеляцію до 27 жовтня, що може дати змогу суддям прийняти справу до розгляду в дев'ятимісячну сесію, яка розпочалася в понеділок.

Epic у відповідь заявила, що Google спирається на "помилкові твердження про безпеку", щоб виправдати контроль над Android. Epic закликала суд дозволити набрання чинності наказу Донато, "щоб споживачі та розробники отримали вигоду від конкуренції, вибору та нижчих цін".

У липні колегія з трьох суддів Апеляційного суду 9-го округу (Сан-Франциско) підтримала ін'єкцію, зазначивши, що матеріали справи Epic "переповнені доказами того, що антиконкурентна поведінка Google закріпила її домінування".

Окремо Google протистоїть ще низці позовів урядових органів, споживачів і бізнес-клієнтів щодо практик у пошуку та рекламі.