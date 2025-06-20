Акції європейського конкурента Starlink злетіли на 27%

Акції Eutelsat різко зросли на 27,5% після заяви Франції про інвестицію в 1,55 млрд доларів у цю компанію, яка є найбільшою європейською надією на створення конкурента Starlink.

Про це пише Reuters.

Президент Еммануель Макрон закликав країни та бізнес підтримати Eutelsat для посилення європейського суверенітету.

Франція і Велика Британія ведуть переговори про участь британського уряду в емісії прав Eutelsat. Велика Британія володіє 10,9% акцій компанії, Франція має майже 30%.

З початку року акції Eutelsat зросли майже на 60%. Серед інших великих інвесторів — індійський мільярдер Суніл Міттал, CMA CGM та фонд, підтримуваний французькими страховиками.

Eutelsat конкурує зі Starlink Ілона Маска, що має понад шість мільйонів користувачів і близько 650 супутників. Водночас Eutelsat, єдина європейська компанія зі значною низькоорбітальною супутниковою групою, привернула увагу урядів, які прагнуть альтернатив американським технологіям.

Аналітики JP Morgan попереджають про високий рівень боргового навантаження Eutelsat, хоча після інвестиції воно має знизитися.

Злиття з OneWeb у 2023 році збільшило потенціал компанії, проте для повного розвитку проєкту нвоих супутників потрібні додаткові інвестиції до 2,2 млрд євро.

Нагадаємо:

Франція інвестує 717 млн євро в компанію Eutelsat, щоб забезпечити альтернативу Starlink Ілона Маска. Загальний обсяг залучених коштів за раунд фінансування становить 1,35 млрд євро.