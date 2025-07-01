Корея продала рекордну кількість чипів перед ударом митами США

У червні експорт Південної Кореї зріс завдяки рекордним продажам напівпровідників, що тимчасово підтримало економіку, орієнтовану на зовнішню торгівлю.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що це відбулося на тлі того, що компанії прискорили постачання товарів перед тим, як набудуть чинності нові мита на експорт до США.

За даними митної служби, експорт зріс на 4,3% у червні порівняно з аналогічним періодом торік. Для порівняння: аналітики Bloomberg очікували зростання на 5,1%. Середньоденні обсяги експорту (з урахуванням кількості робочих днів) зросли на 6,8% у річному вимірі.

Імпорт загалом збільшився на 3,3%, що призвело до торговельного профіциту в $9,1 млрд.

За попередніми оцінками, ці показники частково зумовлені тим, що експортери поспішали з відвантаженнями перед тим, як США піднімуть широкі мита на імпорт із Південної Кореї та інших країн.

Хоча постачання до США скоротилось на 0,5%, а до Китаю — на 2,7%, загальний експорт напівпровідників зріс на 11,6% і досяг рекордних $15 млрд, а експорт автомобілів — на 2,3%, до $6,3 млрд, за окремими даними Мінпромисловості.

Серед дев’яти основних ринків збуту Південної Кореї зростання експорту зафіксовано в семи регіонах, зокрема в Європі та Південно-Східній Азії.

"Попри зниження експорту до США, постачання до ЄС залишались сильними, особливо електромобілів. Також суттєво зріс експорт уживаних автомобілів", — йдеться у заяві міністерства.

Рекордний показник експорту чипів зумовлений високим попитом на високопродуктивні мікросхеми, зокрема HBM (чипи з високою пропускною здатністю пам’яті), які використовуються у сфері генеративного штучного інтелекту, зазначили в міністерстві. Напівпровідники та автомобілі залишаються ключовими драйверами експорту Південної Кореї.

Нагадаємо:

Обмеження на експорт, запроваджені Китаєм, тепер впливають не лише на офіційно визначені рідкоземельні елементи та магніти — під загрозою опинилися значно ширші ланцюги постачання.