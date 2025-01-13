"Дія" перейшла на державний банк для оплати держпослуг

"Дія" офіційно додала державний банк "Укргазбанк" для онлайн-оплати держпослуг, податків та зборів.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Тепер у Дії ще зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Підключаємо для цього державні банки, тож зможете обрати платіжного партнера до душі. Першим до "Дії" приєднався Укргазбанк (UGB)", - йдеться у повідомленні.

Для платежів підійде українська або закордонна картки, окрім карток РФ та Білорусі. Переходити в інші застосунки під час оплати не доведеться.

Що можна оплатити:

Донати на UNITED24.

Податки ФОП.

Штрафи ПДР.

Заміну посвідчення водія.

Військові облігації.

Судові штрафи, судовий збір.

Шлюб онлайн.

Нагадаємо:

Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.