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"Дія" перейшла на державний банк для оплати держпослуг

Артур Крижний — 13 січня, 19:24
Дія перейшла на державний банк для оплати держпослуг

"Дія" офіційно додала державний банк "Укргазбанк" для онлайн-оплати держпослуг, податків та зборів.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Тепер у Дії ще зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Підключаємо для цього державні банки, тож зможете обрати платіжного партнера до душі. Першим до "Дії" приєднався Укргазбанк (UGB)", - йдеться у повідомленні.

Для платежів підійде українська або закордонна картки, окрім карток РФ та Білорусі. Переходити в інші застосунки під час оплати не доведеться.

Що можна оплатити:

  • Донати на UNITED24.
  • Податки ФОП.
  • Штрафи ПДР.
  • Заміну посвідчення водія.
  • Військові облігації.
  • Судові штрафи, судовий збір.
  • Шлюб онлайн.

Нагадаємо:

Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.

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