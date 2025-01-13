"Дія" перейшла на державний банк для оплати держпослуг
"Дія" офіційно додала державний банк "Укргазбанк" для онлайн-оплати держпослуг, податків та зборів.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Тепер у Дії ще зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Підключаємо для цього державні банки, тож зможете обрати платіжного партнера до душі. Першим до "Дії" приєднався Укргазбанк (UGB)", - йдеться у повідомленні.
Для платежів підійде українська або закордонна картки, окрім карток РФ та Білорусі. Переходити в інші застосунки під час оплати не доведеться.
Що можна оплатити:
- Донати на UNITED24.
- Податки ФОП.
- Штрафи ПДР.
- Заміну посвідчення водія.
- Військові облігації.
- Судові штрафи, судовий збір.
- Шлюб онлайн.
Нагадаємо:
Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.
Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.