Чеський центробанк протестує біткоїни

У Центральному банку Чехії заявили, що придбали біткойни та інші цифрові активи на основі блокчейну на суму 1 мільйон доларів, щоб отримати досвід роботи з цифровими ринками, і оцінить проект через два-три роки.

Про це повідомляє Reuters.

Портфель в основному складається з біткойнів, але також включає стабільні монети на основі долара США та токенізований депозит, які були придбані через регульовану біржу, без уточнення ринку, що використовувався, або точних активів.

"Мета портфеля – отримати практичний досвід утримання цифрових активів та впровадити і протестувати необхідні пов'язані процеси", – заявили у банку.

Він буде утримуватися окремо від міжнародних резервів банку і не буде активно збільшуватися.

"У тестовому портфелі центральний банк протестує весь ланцюжок процесів, пов'язаних з купівлею, утриманням та управлінням цифровими активами – від технічного адміністрування ключів і багаторівневих процесів затвердження, через кризові сценарії та механізми безпеки, до перевірки дотримання вимог щодо протидії відмиванню грошей", – зазначив банк.

Банк буде здійснювати операції з портфелем для цілей експерименту. Вартість портфеля може змінюватися з часом через коливання цін, а його склад може змінюватися, якщо банк буде тестувати покупки інших цифрових активів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, який був засуджений за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів.