США можуть відновити фінансування гуманітарних проєктів в Україні після аудиту – Подоляк

Сполучені Штати Америки, ймовірно, не будуть зупиняти фінансування гуманітарних проєктів в Україні назавжди та можуть відновити його після аудиту.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

Подоляк вважає дивним рішення американської влади призупинити фінансування всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, оскільки це занадто довгий термін.

"Вони можуть за рахунок призупинення роботи цих програм втратити, суттєво втратити, відсоток впливу на різні суспільства. І в цей момент вплив на ці суспільства може збільшити вплив той самий Китай або ще якісь країни, або та сама Росія і так далі", – каже він.

За словами Подоляка, на тлі такої ситуації Україна змушена звертатися до інших партнерів, щоб відновити фінансування великої кількості програм, зокрема підтримки дітей, ветеранів, інвалідів, соціальні програми.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 20 січня підписав указ про тимчасову зупинку всіх програм зовнішньої допомоги, що триватиме 90 днів, для проведення перевірки її відповідності зовнішньополітичній стратегії "Америка насамперед".

26 січня Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.