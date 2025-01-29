США могут возобновить финансирование гуманитарных проектов в Украине после аудита - Подоляк

Соединенные Штаты Америки, вероятно, не будут останавливать финансирование гуманитарных проектов в Украине навсегда и могут возобновить его после аудита.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

Подоляк считает странным решение американских властей приостановить финансирование всех программ внешней помощи на 90 дней, поскольку это слишком долгий срок.

"Они могут за счет приостановления работы этих программ потерять, существенно потерять, процент влияния на различные общества. И в этот момент влияние на эти общества может увеличить влияние тот же Китай или еще какие-то страны, или та же Россия и так далее", - говорит он.

По словам Подоляка, на фоне такой ситуации Украина вынуждена обращаться к другим партнерам, чтобы возобновить финансирование большого количества программ, в частности поддержки детей, ветеранов, инвалидов, социальные программы.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о временной остановке всех программ внешней помощи, которая продлится 90 дней, для проведения проверки ее соответствия внешнеполитической стратегии "Америка прежде всего".

26 января Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита..