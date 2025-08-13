Франція, Німеччина та Британія готові відновити санкції проти Ірану

Франція, Німеччина та Великобританія повідомили ООН, що готові ініціювати відновлення санкцій проти Ірану, якщо він не поновить переговори з США та міжнародною спільнотою щодо своєї ядерної програми.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Міністри закордонних справ трьох країн надіслали листа до ООН, попередивши про можливість застосування механізму "snapback" санкцій, якщо Іран не вживе необхідних дій. Вони зазначили, що Ірану запропонували продовження терміну, щоб уникнути автоматичного відновлення санкцій до кінця цього місяця.

"Ми чітко заявили, що якщо Іран не готовий до дипломатичного вирішення до кінця серпня 2025 року або не скористається можливістю продовження, E3 готові ініціювати механізм snapback", — йдеться у листі, який отримав Financial Times.

Лист був підписаний міністрами закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, Німеччини Йоганном Вадефулом та Великобританії Девідом Леммі.

Під час першого терміну президентства Дональда Трампа США у 2018 році вийшли з ядерної угоди з Іраном, яку уклав його попередник Барак Обама. Ця угода, яка все ще чинна, наклала значні обмеження на ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій.

Санкції ООН мають завершитися 18 жовтня, якщо одна з країн — Великобританія, Німеччина, Франція, Росія чи Китай — не ініціює механізм "snapback".

E3 заявили Ірану на переговорах в Туреччині минулого місяця, що можуть продовжити термін до кінця серпня, якщо Тегеран погодиться поновити переговори з США та співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії до вересня.

Один із західних дипломатів зазначив, що переговори були "складними". У вівторок E3 заявили, що їхня пропозиція щодо продовження "залишилась без відповіді з боку Ірану".

Міністри зазначили, що "обмежене продовження" надасть більше часу для переговорів, спрямованих на укладання нової ядерної угоди, при цьому зберігаючи можливість відновлення санкцій для запобігання ядерному поширенню.

Після зустрічі в Стамбулі в липні, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив FT, що у E3 немає "юридичних або моральних підстав" для застосування механізму snapback. Він попередив, що Іран виключить європейські країни з майбутніх ядерних переговорів, якщо вони здійснять цей процес.

У своєму листі міністри E3 зазначили, що вони "чітко і беззаперечно" мають юридичне право на відновлення санкцій проти Ірану, оскільки з 2019 року Тегеран "свідомо" порушував свої зобов'язання за угодою.

