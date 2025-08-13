Франция, Германия и Великобритания готовы возобновить санкции против Ирана

Франция, Германия и Великобритания сообщили ООН, что готовы инициировать возобновление санкций против Ирана, если он не возобновит переговоры с США и международным сообществом по своей ядерной программе.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Министры иностранных дел трех стран направили письмо в ООН, предупредив о возможности применения механизма "snapback" санкций, если Иран не предпримет необходимых действий. Они отметили, что Ирану предложили продление срока, чтобы избежать автоматического восстановления санкций до конца этого месяца.

"Мы четко заявили, что если Иран не готов к дипломатическому решению до конца августа 2025 года или не воспользуется возможностью продления, E3 готовы инициировать механизм snapback", - говорится в письме, которое получил Financial Times.

Письмо было подписано министрами иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, Германии Иоганном Вадефулом и Великобритании Дэвидом Лемми.

Во время первого срока президентства Дональда Трампа США в 2018 году вышли из ядерной сделки с Ираном, которую заключил его предшественник Барак Обама. Это соглашение, которое все еще действует, наложило значительные ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций.

Санкции ООН должны завершиться 18 октября, если одна из стран - Великобритания, Германия, Франция, Россия или Китай - не инициирует механизм "snapback".

E3 заявили Ирану на переговорах в Турции в прошлом месяце, что могут продлить срок до конца августа, если Тегеран согласится возобновить переговоры с США и сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии до сентября.

Один из западных дипломатов отметил, что переговоры были "сложными". Во вторник E3 заявили, что их предложение о продлении "осталось без ответа со стороны Ирана".

Министры отметили, что "ограниченное продление" предоставит больше времени для переговоров, направленных на заключение новой ядерной сделки, при этом сохраняя возможность восстановления санкций для предотвращения ядерного распространения.

После встречи в Стамбуле в июле, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил FT, что у E3 нет "юридических или моральных оснований" для применения механизма snapback. Он предупредил, что Иран исключит европейские страны из будущих ядерных переговоров, если они осуществят этот процесс.

В своем письме министры E3 отметили, что они "четко и беспрекословно" имеют юридическое право на восстановление санкций против Ирана, поскольку с 2019 года Тегеран "сознательно" нарушал свои обязательства по соглашению.

