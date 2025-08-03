Єврокомісія готова оцінити поправки Києва до плану реформ для отримання коштів від ЄС

Європейська правда

В Європейській комісії заявили, що готові оцінити внесені Україною поправки до "Плану України" – плану реформ, необхідних для отримання коштів ЄС за програмою Ukraine Facility.

Про це йдеться у коментарі речника Єврокомісії Гійома Мерсьє, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Як зазначив речник, поправки до плану обумовлені "об'єктивними обставинами" і прямо передбачені регламентом про механізм фінансування для України.

Він пояснив, що коли Рада ЄС вперше оцінила "План України" в 2024 році, вона базувалася на сценарії, згідно з яким війна мала закінчитися до кінця 2024 року. Це був також початковий сценарій, що лежав в основі механізму розширеного фінансування МВФ.

"З огляду на продовження конфлікту, було б зрозуміло, якби у зв'язку з об'єктивними обставинами було б вирішено внести певні зміни до Плану", – додав Мерсьє.

Представник ЄК зауважив, що Україна може подати запит про внесення таких змін, оскільки регламент це дозволяє.

"Комісія розгляне цей запит і на підставі його оцінки може запропонувати Раді внести зміни до Плану", – сказав Мерсьє.