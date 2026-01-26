ЄС відкрив справу щодо ШІ Ілона Маска, який роздягав дітей та жінок

Європейська комісія розпочала розслідування щодо чатбота Grok Ілона Маска через створення відвертих зображень, в тому числі дітей.

Про це заявила депутатка Європарламенту від Ірландії Реджина Догерті.

"Я вітаю рішення Комісії розпочати формальне розслідування. Коли з'являються достовірні повідомлення, що системи ШІ використовують так, що це шкодить жінкам і дітям, надзвичайно важливо, щоб право ЄС було перевірене й застосоване без зволікань", — сказала Догерті.

Що передувало?

Grok - це чатбот xAI, вбудований у соцмережу X (колишній Twitter), який має можливість генерувати та редагувати зображення (можна створювати картинки й публікувати їх у X).

На межі кінця 2025 - початку 2026 року користувачі почали масово використовувати Grok для nudify-контенту. Вони завантажували фото реальних людей (часто жінок), просили "роздягнути", зробити сексуалізовані образи, інколи — з неповнолітніми.

Нагадаємо:

Стартап xAI Ілона Маска запровадив низку обмежень на функцію генерації зображень у чат-боті Grok у соцмережі X після масштабного обурення через використання ШІ для створення й публікації сексуалізованих зображень.

Американський мільярдер Ілон Маск заявляє, що його компанія з розробки штучного інтелекту (ШІ) xAI створить додаток для дітей під назвою Baby Grok.