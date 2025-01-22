ЄС ризикує дозволити санкціям проти РФ закінчитися, оскільки Орбан гальмує продовження

Європейський Союз зіткнувся з ще одним потенційним протистоянням з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через його відмову підписати продовження санкцій проти Росії через її війну проти України.

Про це пише Bloomberg.

У вівторок Орбан розкритикував санкційний режим блоку, який має поновлюватися кожні шість місяців і термін дії якого закінчується 31 січня, заявивши, що 15 раундів санкцій завдають шкоди європейській економіці. У грудні Орбан заявив, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж приймати рішення про продовження санкцій.

У перші дні свого перебування на посаді Трамп не дав жодних ознак того, що має намір послабити санкції проти Москви, а у вівторок заявив, що, ймовірно, запровадить більше заходів, якщо президент Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо України.

Посли ЄС проведуть кілька зустрічей найближчими днями, щоб з'ясувати, чи зможуть вони просунути процес поновлення, який до цього часу був рутинною дискусією, але вимагає одностайної підтримки 27 країн-членів блоку. Кілька дипломатів заявили, що наразі немає плану Б для продовження санкцій на випадок, якщо Орбан продовжить їх блокувати.

Нагадаємо:

Група з 10 країн Європейського Союзу закликає посилити санкції проти Росії шляхом введення нових обмежень на природний газ і посилення контролю за дотриманням встановленого цінового обмеження на нафту.

Спільно протидіяти тіньовому флоту, за допомогою якого Росія вивозить нафту в обхід цінової стелі, домовились 12 європейських країн. Судна почнуть перевіряти на наявність страховки.