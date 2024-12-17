12 країн Європи об’єднають зусилля в боротьбі з тіньовим флотом РФ

Спільно протидіяти тіньовому флоту, за допомогою якого Росія вивозить нафту в обхід цінової стелі, домовились 12 європейських країн. Судна почнуть перевіряти на наявність страховки.

Про це йдеться на сайті естонського уряду.

Німеччина, Великобританія, Польща, Нідерланди, п'ять країн Північної Європи та три країни Балтії домовилися разом протидіяти тіньовому флоту, за допомогою якого Росія експортує нафту в обхід встановленої Групою семи (G7) цінової стелі.

За словами естонського прем'єр-міністра Крістена Міхала, російський тіньовий флот становить загрозу для безпеки, економіки та довкілля Європи.

"Ті, хто обирає дії в тіні, мають бути готові до наслідків. Ми робимо скоординовані кроки, щоб стримувати тіньовий флот Росії та запобігати спробам обходу санкцій", - заявив Міхал.

У заяві йдеться, що Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія тепер перевірятимуть страхові документи підозрілих суден, що йдуть через протоку Ла-Манш, Данські протоки та Фінську затоку. Зібрана інформація, в тому числі про судна, які відмовляться відповідати на запити, буде аналізуватися спільно з міжнародними партнерами.

За допомогою цих заходів 12 країн розраховують не лише обмежити доходи РФ від експорту енергетичних носіїв, які дозволяють їй вести війну проти України, а й підвищити екологічну безпеку регіону. Екологи встановили, що майже 200 танкерів "нафтового флоту" є застарілими та мають бути виведені з експлуатації. Останніми роками вони спричинили кілька розливів нафти.

Нагадаємо:

Хоча деякі судна тіньового флоту РФ все ще користуються послугами західних страхових компаній, більшість власників звертаються до російських страхувальників, яких підтримує державна перестрахувальна компанія РФ.