Британію не пускають у вигідну торгову угоду з ЄС після Brexit

Сподівання британського уряду приєднатися до пан’європейської торговельної зони, щоб зменшити проблеми з постачанням після Brexit для експортерів британських товарів, наразі блокує Брюссель, за словами чиновників з обох сторін.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Минулого тижня Велика Британія оголосила, що розглядає можливість приєднання до Пан'євро-Середземноморської (PEM) конвенції в межах нової торговельної стратегії. Уряд вважає, що це могло б допомогти підвищити експорт товарів, який останнім часом занепадає.

Однак, за словами чотирьох обізнаних джерел, Європейська комісія чітко дала зрозуміти Британії, що наразі не підтримає такий крок. За словами чиновників, це викликало "розчарування" у Лондоні.

Це перший прояв напруги у відносинах між Британією та ЄС після того, як обидві сторони оголосили про "перезавантаження" своїх відносин на саміті 18 травня. Тоді було досягнуто домовленостей щодо покращення енергетичної співпраці та підписання ветеринарної угоди для скасування перевірок агропродовольчого експорту.

Конвенція PEM — це угода між ЄС та ще 20 країнами Африки й Близького Сходу, яка дозволяє використовувати компоненти з різних країн у виробництві для того, щоб товари могли отримати право на пільгові митні тарифи в рамках вільної торгівлі.

Цю ініціативу підтримують британські торговельні об’єднання, зокрема Торгово-промислова палата Британії. Згідно зі стратегією, PEM могла б зменшити "складну паперову роботу" і "підвищити гнучкість для британських експортерів у виборі постачальників".

Однак європейські чиновники зазначили, що Комісія вирішила, що приєднання Британії до PEM зараз не відповідає інтересам ЄС, оскільки це може підвищити ризик того, що деякі товари несправедливо отримають пільговий доступ до ринку ЄС.

Кір Стармер уже виключив можливість повернення Британії до єдиного ринку або митного союзу з ЄС, однак представники промисловості закликають уряд розглянути приєднання до PEM як тимчасовий захід для підтримки експорту.

Експерти з торгівлі зазначають, що для вступу до PEM Британії необхідна співпраця з ЄС, оскільки це вимагатиме змін до чинної Угоди про торгівлю та співробітництво після Brexit — навіть попри те, що PEM формально не є виключно угодою ЄС.

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Кількість нових початкових робочих місць у Великій Британії знизилася майже на третину з моменту запуску ChatGPT, оскільки компанії використовують штучний інтелект для скорочення чисельності своїх працівників.