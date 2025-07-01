Кількість нових вакансій у Британії впала з моменту запуску ChatGPT

Кількість нових початкових робочих місць у Великій Британії знизилася майже на третину з моменту запуску ChatGPT, оскільки компанії використовують штучний інтелект для скорочення чисельності своїх працівників.

Про це пише The Guardian, посилаючись на дослідження сайту пошуку роботи Adzuna.

Вакансії для випускників, стажувань, практик та молодших посад без вимоги до диплома знизилися на 32% з моменту запуску чат-бота на базі штучного інтелекту в листопаді 2022 року. Ці вакансії початкового рівня тепер становлять 25% ринку у Великій Британії, знизившись з 28,9%, які були у 2022 році.

"Цифри від Adzuna слідують за окремим попередженням від її конкурентного сайту пошуку роботи Indeed, який минулого тижня повідомив, що випускники університетів стикаються з найскладнішим ринком праці з 2018 року. Він виявив, що кількість вакансій для недавніх випускників впала на 33% у середині червня в порівнянні з тим же періодом минулого року", – зазначає видання.

Компанії все частіше використовують штучний інтелект як шлях до підвищення ефективності та скорочення чисельності персоналу, зазначає The Guardian.

"Цього місяця генеральний директор BT, Аллісон Кіркбі, заявила, що досягнення в галузі штучного інтелекту можуть передбачати глибші скорочення робочих місць у телекомунікаційній компанії, після того як два роки тому вона окреслила плани скоротити від 40 000 до 55 000 працівників", – говориться у публікації.

Тим часом, Даріо Амодеї, керівник компанії Anthropic, яка розробляє штучний інтелект вартістю 61 мільярд доларів попередив, що ця технологія може знищити половину всіх початкових офісних робочих місць протягом наступних п'яти років і підвищити рівень безробіття на 10-20%.

Великі компанії все більше покладаються на штучний інтелект для виконання завдань, які раніше виконувалися людьми. Klarna, фінансово-технологічна компанія, що пропонує послугу "купуй зараз, плати пізніше", заявила, що її штучний інтелект тепер обробляє дві третини запитів до служби підтримки клієнтів.

Американська технологічна компанія IBM заявила, що використовує агентів штучного інтелекту для виконання роботи сотень співробітників HR, хоча в результаті вона найняла більше програмістів і продавців.

"Досі триває дискусія, чи штучний інтелект більше створює, чи знищує людські робочі місця. Міжнародний валютний фонд оцінив, що 60% робочих місць у розвинених економіках, таких як США та Великобританія, підлягають впливу штучного інтелекту, і що половина з цих робочих місць може бути негативно вплинута", – говориться у публікації.

Однак Інститут Тоні Блера заявив, що потенційні втрати робочих місць у приватному секторі можуть бути пом'якшені створенням нових ролей за допомогою ШІ", – пише видання.

Недавній звіт консалтингової компанії PwC показав, що працівники з навичками в галузі штучного інтелекту отримували на 56% більше, ніж ті, хто не володіє цією технологією, минулого року, порівняно з 25% роком раніше.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що OpenAI нещодавно почала орендувати чіпи штучного інтелекту Google для забезпечення роботи ChatGPT та інших своїх продуктів.

Виробник ChatGPT є одним з найбільших покупців графічних процесорів (GPU) Nvidia використовуючи чипи штучного інтелекту для навчання моделей, а також для обчислення висновків, процесу, в якому модель штучного інтелекту використовує свої навчені знання для прогнозування або прийняття рішень на основі нової інформації.

Також повідомлялося, що OpenAI розглядає можливість надання спеціального права голосу своїй неприбутковій раді, щоб зберегти владу своїх директорів. Зазначається, що стартап вартістю 157 мільярдів доларів захищається від небажаної спроби поглинання з боку Ілона Маска.