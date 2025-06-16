Удари між Іраном та Ізраїлем ускладнили для ЄС зниження цін на нафту РФ

Європейський Союз стикається з серйозними перешкодами на шляху до зниження граничної ціни на російську нафту через опір США на саміті "Групи семи" (G7) та через різке зростання цін на нафту, спричинене напруженням між Іраном та Ізраїлем.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Європейська комісія включила в проєкт нового пакета санкцій проти Росії пункт про зниження цінової стелі G7 з нинішніх $60 до $45 за барель.

Однак деякі країни-члени, які підтримують цю ініціативу, побоюються, що пропозиція не отримає необхідної одностайної підтримки з боку урядів ЄС без згоди США, кажуть дипломати, обізнані з ситуацією.

Група країн ЄС висловила занепокоєння щодо зниження ціни на зустрічі послів у Брюсселі в понеділок, повідомили деякі з дипломатів на умовах анонімності. Деякі держави також наголосили на необхідності узгодження дій з G7, що свідчить про небажання діяти без участі США.

Зростання цін на нафту останнім часом ускладнює можливість діяти самостійно навіть разом з іншими партнерами по G7, окрім США, додають дипломати.

Після кількох тижнів, протягом яких ціна російської нафти трималась нижче чинної межі $60, минулого тижня вона знову піднялася вище цього рівня, згідно з даними Argus Media.

США вже раніше дали зрозуміти, що виступають проти зниження цінової стелі. Остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, хоча, за словами обізнаних джерел, у Брюсселі ще не втратили надії.

Ціни на нафту дещо знизились після зростання, викликаного початком обстрілів між Ізраїлем та Іраном, однак залишаються вищими, ніж до конфлікту. Найбільше занепокоєння на ринку викликає можливе блокування стратегічної Ормузької протоки, що може ще більше підняти ціни.

Протягом останніх місяців ціни на нафту падали нижче рівня, встановленого G7, однак знову підскочили після нещодавніх ударів Ізраїлю по Ірану. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate зросли більш ніж на 7% — до майже $73 за барель, що стало найбільшим денним стрибком з березня 2022 року.

Нагадаємо:

Більшість країн Групи семи готові самостійно знизити цінову межу на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього.