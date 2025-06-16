Удары между Ираном и Израилем усложнили для ЕС снижение цен на нефть РФ

Европейский Союз сталкивается с серьезными препятствиями на пути к снижению предельной цены на российскую нефть из-за сопротивления США на саммите "Группы семи" (G7) и из-за резкого роста цен на нефть, вызванного напряжением между Ираном и Израилем.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейская комиссия включила в проект нового пакета санкций против России пункт о снижении ценового потолка G7 с нынешних $60 до $45 за баррель.

Однако некоторые страны-члены, поддерживающие эту инициативу, опасаются, что предложение не получит необходимой единодушной поддержки со стороны правительств ЕС без согласия США, говорят дипломаты, знакомые с ситуацией.

Группа стран ЕС выразила обеспокоенность по поводу снижения цены на встрече послов в Брюсселе в понедельник, сообщили некоторые из дипломатов на условиях анонимности. Некоторые государства также отметили необходимость согласования действий с G7, что свидетельствует о нежелании действовать без участия США.

Рост цен на нефть в последнее время затрудняет возможность действовать самостоятельно даже вместе с другими партнерами по G7, кроме США, добавляют дипломаты.

После нескольких недель, в течение которых цена российской нефти держалась ниже действующего предела $60, на прошлой неделе она снова поднялась выше этого уровня, согласно данным Argus Media.

США уже ранее дали понять, что выступают против снижения ценового потолка. Окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, хотя, по словам осведомленных источников, в Брюсселе еще не потеряли надежды.

Цены на нефть несколько снизились после роста, вызванного началом обстрелов между Израилем и Ираном, однако остаются выше, чем до конфликта. Наибольшее беспокойство на рынке вызывает возможное блокирование стратегического Ормузского пролива, что может еще больше поднять цены.

В течение последних месяцев цены на нефть падали ниже уровня, установленного G7, однако снова подскочили после недавних ударов Израиля по Ирану. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли более чем на 7% - до почти $73 за баррель, что стало самым большим дневным скачком с марта 2022 года.

Напомним:

Большинство стран Группы семи готовы самостоятельно снизить ценовой предел на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого.