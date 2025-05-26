ЄС "прискорить" торгові переговори зі США після звинувачень Трампа

Європейський Союз погодився прискорити переговори зі США після того, як Дональд Трамп звинуватив ЄС у тому, що той "користується США" і затягує переговори.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Зараз з'явився новий імпульс для переговорів", - сказала в понеділок прес-секретар Єврокомісії Паула Пінью. "Вони домовилися прискорити торговельні переговори і залишатися в тісному контакті".

Після цієї розмови Трамп погодився відкласти введення 50% мит на європейські товари - новим дедлайном стало 9 липня. "У нас була дуже приємна розмова, і я погодився перенести термін", - сказав він журналістам у неділю.

Переговори досі супроводжувалися численними проблемами - обом сторонам важко знайти компроміс. Європейці скаржаться, що не розуміють, чого саме хоче США і хто взагалі представляє позицію американського президента. Своєю чергою, США звинувачують ЄС у несправедливому тиску на американські компанії через судові позови та регулювання.

Очікувалося, що торговий комісар ЄС Марош Шефчович проведе переговори з міністром торгівлі США Говардом Лутником у понеділок. Також цього ж дня посли країн ЄС мали провести термінову зустріч для обговорення ситуації з Єврокомісією.

На тлі новин фондові індекси США, Європи та Азії показали зростання в понеділок. Долар трохи коливався після того, як опустився до найнижчого рівня з грудня 2023 року.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп відтермінував введення 50-відсоткового тарифу на торгівлю з Європейським Союзом до 9 липня.

Європейські фондові ринки в понеділок зросли після того, як колишній президент США Дональд Трамп відклав загрозу 50%-го мита на товари з ЄС.