Власника Pornhub оштрафували на 5 мільйонів доларів через дитяче порно

Власник Pornhub, компанія Aylo, виплатить 5 мільйонів доларів Федеральній торговій комісії США та штату Юта за звинуваченнями у свідомому розміщенні контенту із сексуальним насильством над дітьми та відео без згоди учасників.

Про це пише Washington Post з посиланням на Федеральну торгову комісію США (FTC).

"Оператори Pornhub закривали очі на поширення відео, що зображують сексуальне насильство над дітьми, на своїх сайтах, щоб отримати прибуток від цієї експлуатації", – заявив директор Бюро захисту прав споживачів FTC Крістофер Муфаррідж.

Aylo, володіє понад 100 веб-сайтами для потокового перегляду фотографій та відео для дорослих, зокерма Pornhub та YouPorn.

У своїй скарзі FTC та штат Юта стверджували, що Aylo обманювала користувачів, стверджуючи, що має нульову толерантність до матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, але насправді не переглядала відео, позначені користувачами, та не забороняла попереднім правопорушникам публікувати нові відео.

За інформацією FTC, до грудня 2020 року будь-хто міг завантажувати порнографічні відео, а Aylo заохочувала контент, пов’язаний з такими темами, як "молоді дівчата".

У жовтні 2022 року Aylo почала блокувати користувачів від створення нових облікових записів з тим самим іменем або адресою електронної пошти, однак їм не заборонили завантажувати матеріали через інші електронні пошти.

Нині компанія зобов’язалася впровадити суворіші правила перевірки згоди та особи учасників відео, видалити старий контент, що не відповідає правилам.

