Велика Британія скасувала вимогу до Apple розкрити дані американців

Велика Британія відмовилася від суперечливої вимоги до Apple надати доступу до зашифрованих даних користувачів після тиску з боку адміністрації Трампа.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Тулсі Габбард, директор національної розвідки Дональда Трампа, повідомила Financial Times, що Велика Британія "погодилася відмовитися" від вимоги надати доступ до "захищених зашифрованих даних американських громадян", що раніше президент США порівнював із китайським спостереженням.

Віце-президент США Джей Ді Венс, який нещодавно відпочивав у Великій Британії, втрутився, щоб забезпечити, що Велика Британія погодиться відкликати наказ, який вимагав від Apple розкриття зашифрованих даних в iCloud, до яких навіть сама компанія зазвичай не має доступу, повідомляє американський чиновник.

"Віце-президент домовився про взаємовигідне розуміння, що уряд Великої Британії відкличе наказ про "задні двері" до Apple," — сказав чиновник.

Раніше Венс звинувачував європейські країни в обмеженні свободи слова і в несправедливому ставленні до деяких американських компаній.

Він і Габбард виступили проти британського наказу, який був виданий у січні в рамках Закону про слідчі повноваження Великої Британії, і на який Apple досі не відповіла.

Хоча Велика Британія погодилася скасувати наказ, він ще не був офіційно відкликаний, повідомив знайомий з ситуацією джерело.

Три британські чиновники сказали, що конфлікт із адміністрацією Трампа був вирішений після того, як представники уряду зустрілися з високопосадовцями США, включаючи Венса, в останні тижні.

Один з них зазначив, що питання "вирішено", а інший сказав, що Велика Британія "зламалася" під тиском США.

Нагадаємо:

Ілон Маск звинуватив Apple у порушенні антимонопольних правил та погрожує подати в суд на компанію через те, як його соціальна мережа X та штучний інтелект Grok оцінюються в популярному магазині додатків Apple.