Великобритания отменила требование к Apple раскрыть данные американцев

Великобритания отказалась от противоречивого требования к Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей после давления со стороны администрации Трампа.

Об этом сообщает агентство Financial Times.

Тулси Габбард, директор национальной разведки Дональда Трампа, сообщила Financial Times, что Великобритания "согласилась отказаться" от требования предоставить доступ к "защищенным зашифрованным данным американских граждан", что ранее президент США сравнивал с китайским наблюдением.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который недавно отдыхал в Великобритании, вмешался, чтобы обеспечить, что Великобритания согласится отозвать приказ, который требовал от Apple раскрытия зашифрованных данных в iCloud, к которым даже сама компания обычно не имеет доступа, сообщает американский чиновник.

"Вице-президент договорился о взаимовыгодном понимании, что правительство Великобритании отзовет приказ о "задней двери" к Apple," - сказал чиновник.

Ранее Вэнс обвинял европейские страны в ограничении свободы слова и в несправедливом отношении к некоторым американским компаниям.

Он и Габбард выступили против британского приказа, который был издан в январе в рамках Закона о следственных полномочиях Великобритании, и на который Apple до сих пор не ответила.

Хотя Великобритания согласилась отменить приказ, он еще не был официально отозван, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Три британских чиновника сказали, что конфликт с администрацией Трампа был решен после того, как представители правительства встретились с высокопоставленными чиновниками США, включая Вэнса, в последние недели.

Один из них отметил, что вопрос "решен", а другой сказал, что Великобритания "сломалась" под давлением США.

