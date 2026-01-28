Продажі електромобілів уперше перевищили бензинові в ЄС

Продажі повністю електричних автомобілів у Європейському Союзі вперше перевищили продажі авто лише з бензиновими двигунами в грудні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Дані підкреслюють, що ЄС повільно зміщується в бік електричних і гібридних авто, навіть попри те, що політики запропонували послабити правила щодо викидів, що може дозволити автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння залишатися на ринку довше.

Незалежний автоаналітик Маттіас Шмідт зазначив, що зниження продажів бензинових авто частково відображає перекласифікацію частини таких моделей у категорію "м'яких гібридів" (mild hybrids), які все одно мають бензинові двигуни і лише помірно сприяють скороченню викидів.

"Потрібно ще приблизно пів десятиліття, щоб чисті електромобілі реально випередили моделі з ДВЗ по всьому регіону, але це все одно початок", — сказав він.

Повністю електричні авто становили 22,6% усіх реєстрацій у ЄС минулого місяця, трохи випередивши бензинові, які мали 22,5%. Найбільшою групою залишилися гібриди бензин-електро (включно з плагін-гібридами, що можуть проїжджати обмежену відстань лише на батареї) — 44%.

Реєстрації є наближеним показником продажів.

У ширшому європейському ринку, який включає Велику Британію та Норвегію, продажі авто зафіксували шостий місяць зростання рік-до-року.

Нагадаємо:

У 2025 році український автопарк поповнили 81,3 тис. нових легковиків. З цієї кількості 56,6 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 24,7 тис. придбали підприємства.