У липні асортимент продовольчих товарів у російських продуктових магазинах скоротився на 2,3% рік до року, а непродовольчих — на 1,8%.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Дослідження провела дослідницька компанія "Нилсен". Вона виявила, що асортимент алкогольної продукції у Росії знизився на 5,6%, дитячих товарів — на 5,1%, засобів для догляду за дітьми — на 8,3%, засобів для догляду за обличчям — на 7,3%.

Як йдеться у повідомленні, за січень-липень середня торгова площа продуктових мереж скоротилася на 0,7%, до 312 квадратних метрів, підрахували в Infoline.

Аналітики, опитані виданням, пояснили скорочення асортименту тим, що торговельні мережі закуповують менше новинок через споживчі настрої населення РФ.

Разом із тим, в окремих категоріях спостерігається незначне зростання — на 1% в сегменті товарів для гігієни.

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков запевнив, що макроекономічна ситуація в Росії залишається "надійною та передбачуваною", навіть попри обвал рубля й рецесію.

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і впродовж наступного року існує реальний ризик системної банківської кризи.