Uber веде переговори про купівлю турецької платформи доставки

Uber Technologies Inc. веде переговори про придбання турецької платформи доставки їжі Trendyol Go.

Про це повідомляє Bloomberg.

Остаточної угоди ще не досягнуто, і переговори все ще можуть закінчитися без неї, кажуть співрозмовники видання.

Trendyol Go - це платформа доставки продуктів харчування і бакалійних товарів, якою керує Trendyol Group, одна з найбільших турецьких платформ електронної комерції, що охоплює роздрібну торгівлю, логістику і фінтех.

Основним власником Trendyol Group є китайський гігант електронної комерції Alibaba Group Holding Ltd.

Минулого місяця Uber розірвав угоду про купівлю бізнесу Foodpanda компанії Delivery Hero на Тайвані після того, як угода не отримала схвалення антимонопольних регуляторів. Delivery Hero заявила, що штраф Uber за розірвання угоди оцінюється в 250 мільйонів доларів.

У 2019 році Uber мав важкий старт у Туреччині після того, як суд у Стамбулі заборонив його діяльність у сфері спільних поїздок на підставі недобросовісної конкуренції.

Заборона спричинила сплеск нелегальних таксі, але влада незабаром змінила курс, і Uber знову вийшов на ринок у 2021 році, дозволивши традиційні таксі у своєму додатку.