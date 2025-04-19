Uber ведет переговоры о покупке турецкой платформы доставки

Uber Technologies Inc. ведет переговоры о приобретении турецкой платформы доставки еды Trendyol Go.

Об этом сообщает Bloomberg.

Окончательное соглашение еще не достигнуто, и переговоры все еще могут закончиться без него, говорят собеседники издания.

Trendyol Go - это платформа доставки продуктов питания и бакалейных товаров, которой управляет Trendyol Group, одна из крупнейших турецких платформ электронной коммерции, охватывающая розничную торговлю, логистику и финтех.

Основным владельцем Trendyol Group является китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd.

В прошлом месяце Uber расторг соглашение о покупке бизнеса Foodpanda компании Delivery Hero на Тайване после того, как сделка не получила одобрения антимонопольных регуляторов. Delivery Hero заявила, что штраф Uber за расторжение сделки оценивается в 250 миллионов долларов.

В 2019 году Uber имел тяжелый старт в Турции после того, как суд в Стамбуле запретил его деятельность в сфере совместных поездок на основании недобросовестной конкуренции.

Запрет вызвал всплеск нелегальных такси, но власти вскоре изменили курс, и Uber снова вышел на рынок в 2021 году, позволив традиционные такси в своем приложении.