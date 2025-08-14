У Женеві тимчасово зробили громадський транспорт безкоштовним

Громадський транспорт у швейцарському місті Женева буде тимчасово безкоштовним задля боротьби із забрудненням.

Про це повідомляє Reuters.

Місто переживає серйозний пік забруднення озоном. За даними кантону Женева, система боротьби зі смогом показала, що концентрація озону перевищила поріг екологічної безпеки в 180 мікрограмів на кубічний метр за 24 години.

У вівторок температура досягла 37 градусів Цельсія і уряд видав попередження про спеку для західної та південної частин Швейцарії. Високі температури та низька хмарність означають, що озонові забруднювачі накопичуються і розсіюються довше.

У відповідь на це в середу вперше в кантоні було введено безкоштовний проїзд у громадському транспорті, щоб заохотити мешканців і гостей міста пересісти з автомобілів на автобуси, трамваї, поїзди та човни з метою зменшення викидів від транспорту.

"Заходи, вжиті відповідно до цього протоколу надзвичайних ситуацій, мають на меті зменшити викиди оксиду азоту, зокрема шляхом заохочення використання громадського транспорту та обмеження руху найбільш забруднюючих транспортних засобів", — повідомило управління з питань охорони навколишнього середовища.

Пасажирам не потрібно купувати квитки, а перевірка квитків буде призупинена до поліпшення ситуації із забрудненням, йдеться в заяві влади.

З 6 ранку до 10 вечора в центрі міста можуть рухатися тільки автомобілі з низьким рівнем викидів.