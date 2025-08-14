В Женеве временно сделали общественный транспорт бесплатным

Общественный транспорт в швейцарском городе Женева будет временно бесплатным для борьбы с загрязнением.

Об этом сообщает Reuters.

Город переживает серьезный пик загрязнения озоном. По данным кантона Женева, система борьбы со смогом показала, что концентрация озона превысила порог экологической безопасности в 180 микрограммов на кубический метр за 24 часа.

Во вторник температура достигла 37 градусов Цельсия и правительство выдало предупреждение о жаре для западной и южной частей Швейцарии. Высокие температуры и низкая облачность означают, что озоновые загрязнители накапливаются и рассеиваются дольше.

В ответ на это в среду впервые в кантоне был введен бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы поощрить жителей и гостей города пересесть с автомобилей на автобусы, трамваи, поезда и лодки с целью уменьшения выбросов от транспорта.

"Меры, принятые в соответствии с этим протоколом чрезвычайных ситуаций, имеют целью уменьшить выбросы оксида азота, в частности путем поощрения использования общественного транспорта и ограничения движения наиболее загрязняющих транспортных средств", - сообщило управление по вопросам охраны окружающей среды.

Пассажирам не нужно покупать билеты, а проверка билетов будет приостановлена до улучшения ситуации с загрязнением, говорится в заявлении властей.

С 6 утра до 10 вечера в центре города могут двигаться только автомобили с низким уровнем выбросов.